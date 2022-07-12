Тысячи свердловчан пробегут в марафоне, который отменяли два года

Шесть тысяч екатеринбуржцев поучаствуют в легкоатлетическом марафоне «УГМК Европа — Азия», который отменили в 2020 и 2021 году из-за пандемии. Об этом сообщил организатор марафона Андрей Уткин.
«Мы предлагаем много дистанций: на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км. Дистанция в 1 520 метров приурочена к празднованию Дня железнодорожника, она равна ширине железнодорожной колеи. И, конечно, будет детский забег на 800 метров. Всего ожидаем 6 тыс. участников», — рассказал Уткин агентству ТАСС.
Маршруты дистанций проходят через исторический центр и набережную Екатеринбурга. Перед забегом участникам выдадут памятные футболки и нагрудный номер с чипом хронометража. Забег состоится 7 августа, стоимость участия начинается от тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что участникам марафонской гонки Ural Ultra-trail запретили использовать символику недружественных стран. Также агентство рассказывало о екатеринбургском бегуне, которого раскритиковали в соцсетях за фото с гербом Украины.
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