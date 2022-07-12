В России вернут бесконтактную оплату через NFC и Face ID

13 июля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

МТС собирается запустить сервис, который должен вернуть россиянам бесконтактную оплату с помощью гаджетов Фото: Jonas Leupe/unsplash Компания МТС разрабатывает новый сервис «МТС Pay», который заменит россиянам Google Pay и Apple Pay, позволявшие оплачивать покупки бесконтактно. Об этом сообщил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. «Мы уже собрали прототип приложения „МТС Pay“ для мобильных телефонов», — заявил «Ведомостям» Павел Воронин. По его словам, новый сервис должен заменить экосистемы бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay, которые были отключены в России из-за начала спецоперации. «МТС Pay» вернет россиянам возможность оплачивать товары с помощью NFC и Face ID. Вице-президент «МТС банка» Алексей Клепиков отметил, что банк рассчитывает на выпуск сервиса на масс-маркет и реализацию функций бесконтактной оплаты в четвертом квартале 2022 года. По оценкам аналитика «Финама» Леонида Делицына компания могла потратить на разработку сервиса около 250 миллионов рублей. Ранее несколько российских банков сообщили, что разработают собственные аналоги Apple Pay и Google Pay. Банк «Тинькофф» также сообщал о запуске собственного кошелька для бесконтактной оплаты. Иностранные сервисы ограничили возможность использования в своих приложениях российских карт с начала марта из-за начала спецоперации на Украине. NFC (Near field communication) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. С помощью нее на современных устройствах была реализована бесконтактная оплата покупок в магазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания МТС разрабатывает новый сервис «МТС Pay», который заменит россиянам Google Pay и Apple Pay, позволявшие оплачивать покупки бесконтактно. Об этом сообщил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. «Мы уже собрали прототип приложения „МТС Pay“ для мобильных телефонов», — заявил «Ведомостям» Павел Воронин. По его словам, новый сервис должен заменить экосистемы бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay, которые были отключены в России из-за начала спецоперации. «МТС Pay» вернет россиянам возможность оплачивать товары с помощью NFC и Face ID. Вице-президент «МТС банка» Алексей Клепиков отметил, что банк рассчитывает на выпуск сервиса на масс-маркет и реализацию функций бесконтактной оплаты в четвертом квартале 2022 года. По оценкам аналитика «Финама» Леонида Делицына компания могла потратить на разработку сервиса около 250 миллионов рублей. Ранее несколько российских банков сообщили, что разработают собственные аналоги Apple Pay и Google Pay. Банк «Тинькофф» также сообщал о запуске собственного кошелька для бесконтактной оплаты. Иностранные сервисы ограничили возможность использования в своих приложениях российских карт с начала марта из-за начала спецоперации на Украине. NFC (Near field communication) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. С помощью нее на современных устройствах была реализована бесконтактная оплата покупок в магазинах.