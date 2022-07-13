Владимир Зеленский не дал специалистам проверить Запорожскую АЭС, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

На Запорожской АЭС проводились запрещенные эксперименты в то время, когда объект находился под контролем украинских властей. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — сказал Рогов РИА «Новости».

Согласно регламенту, все противоправные действия киевского режима на АЭС должны зафиксировать специалисты из Международного агентства по атомной энергии, объяснил представитель запорожской администрации. Ранее визит МАГАТЭ был сорван действиями президента Украины Владимира Зеленского, добавил он. «Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции… и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — отметил Рогов.

Ранее, в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины, ВС РФ удалось взять под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Позже стало известно, что два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС.