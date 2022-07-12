В ЯНАО закрыто дело вахтовика, зарезавшего охранника

Следователи прекратили расследование уголовного дела в связи со смертю обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО завершили расследование дело вахтовика, убившего охранника хостела в Новом Уренгое. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, в отношении обвиняемого было прекращено уголовное дело в связи с его смертью.

«Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении владельца хостела, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело в отношении рабочего-вахтовика, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), прекращено в связи с его смертью», — говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик, проживающий в хостеле, убил охранника гостиницы, после чего был до смерти избит владельцем помещения. Охранник и вахтовик скончались от полученных травм в больнице.