При обстреле ВСУ Новой Каховки повреждены жилые дома и магазины

ВСУ ударили по городу Новая Каховка в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области повреждены дома, заводы, магазины. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«В Новой Каховке обстрелом ВСУ повреждены 65 домов, три завода и почти 250 магазинов», — приводит сообщение ВГА ТАСС. Пропавшими без вести после удара ВСУ считаются семь человек.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, находящейся под контролем РФ, 12 июля американскими ракетами HIMARS. Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Власти назвали случившееся катастрофой для города.