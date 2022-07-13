При обстреле ВСУ Новой Каховки повреждены жилые дома и магазины

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Кинологи МЧС России. Екатеринбург, старый дом, развалины, аварийное жилье, разрушенный дом, руины
ВСУ ударили по городу Новая Каховка в Херсонской области Фото:

В результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области повреждены дома, заводы, магазины. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«В Новой Каховке обстрелом ВСУ повреждены 65 домов, три завода и почти 250 магазинов», — приводит сообщение ВГА ТАСС. Пропавшими без вести после удара ВСУ считаются семь человек.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, находящейся под контролем РФ, 12 июля американскими ракетами HIMARS. Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Власти назвали случившееся катастрофой для города.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области повреждены дома, заводы, магазины. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона. «В Новой Каховке обстрелом ВСУ повреждены 65 домов, три завода и почти 250 магазинов», — приводит сообщение ВГА ТАСС. Пропавшими без вести после удара ВСУ считаются семь человек. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, находящейся под контролем РФ, 12 июля американскими ракетами HIMARS. Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Власти назвали случившееся катастрофой для города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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