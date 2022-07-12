Глава Новой Каховки: Зеленский лично отдал приказ об обстреле

Зеленского обвинили в обстреле Новой Каховки Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об обстреле Новой Каховки. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

«Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский», — сказал Леонтьев. Его слова приводит ТАСС.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS. При обстрелах погибли семь человек, несколько десятков получили ранения. Был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. При обстреле сгорел склад с 35 тоннами гуманитарной помощи жителям города. Припасы также поставлялись на передовую. Власти Новой Каховки назвали случившееся катастрофой для города.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса.

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