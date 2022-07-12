12 июля 2022

Экс-главврачу больницы Кургана грозит лишение свободы

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным следствия, экс-главврач присваивала себе премии медиков Фото:

В Кургане бывшему главврачу больницы, которую обвиняют в присвоении премий подчиненных, грозит до четырех лет лишения свободы. Данная информация была 13 июля размещена на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура г. Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении главного врача одной из курганских больниц. Она обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Санкции статей предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы», — указано в сообщении.

Женщина, по данным следствия, поручала главному бухгалтеру выписывать премии сотрудникам, но позже выплаты возвращались главврачу, и она распоряжалась ими по своему усмотрению. Ущерб сотрудникам превысил 97 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направили в Курганский городской суд.

Ранее источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, сообщал, что обвиняемой является бывший главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вероника Евдокимова. Номера телефона Евдокимовой в распоряжении URA.RU нет. В октябре 2020 года Евдокимова стала пятым руководителем этого учреждения с марта. В том же году больнице выдели 200 млн рублей на ремонт.

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В Кургане бывшему главврачу больницы, которую обвиняют в присвоении премий подчиненных, грозит до четырех лет лишения свободы. Данная информация была 13 июля размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура г. Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении главного врача одной из курганских больниц. Она обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Санкции статей предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы», — указано в сообщении. Женщина, по данным следствия, поручала главному бухгалтеру выписывать премии сотрудникам, но позже выплаты возвращались главврачу, и она распоряжалась ими по своему усмотрению. Ущерб сотрудникам превысил 97 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направили в Курганский городской суд. Ранее источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, сообщал, что обвиняемой является бывший главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вероника Евдокимова. Номера телефона Евдокимовой в распоряжении URA.RU нет. В октябре 2020 года Евдокимова стала пятым руководителем этого учреждения с марта. В том же году больнице выдели 200 млн рублей на ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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