Из Челябинска на Украину отправилось свыше сотни добровольцев

На Украину отправилось 125 добровольцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска для участия в спецоперации на Украине отправилось свыше сотни добровольцев. Как сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона все они прошли необходимый курс подготовки.

«Из региона на Украину отправилось 125 добровольцев. Эти люди имеют необходимый опыт ведения боевых действий. Кроме срочной службы они также проходили и службу по контракту», — сообщила URA.RU в министерстве.

Там отметили, что в области сегодня ведется работа по созданию двух добровольческих батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». Решение о названии батальонов принял губернатор Алексей Текслер.

В Кремле положительно отреагировали на инициативу создания добровольческих отрядов для отправки на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что набор осуществляется по добровольной инициативе желающих.

Ранее в Челябинске начинали собирать списки желающих отправиться на Украину и принять участие в спецоперации. Для того, чтобы попасть в список, необходимо прийти в военкомат по месту жительства с паспортом, и пройти медкомиссию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Основные цели российской армии — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. Солдаты оказывают помощь жителям освобожденных территорий, в Донбасс с самого начала операции поставляются тонны гуманитарного груза.