12 июля 2022

Курганскую экс-чиновницу обвинили в незаконных премиях. Она их выписывала сама себе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Женщина получала премии незаконным путем Фото:

Экс-главу одного из сельсоветов Кетовского района Курганской области обвиняют в мошенничестве и совершении служебного подлога. По данным следствия, злоумышленница в течение двух лет начисляла себе денежные вознаграждения по сфальсифицированных документам. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«При проведении предварительного расследования установлено, что в 2019 и 2020 годах обвиняемая лично изготавливала решения сельской думы о выплате ей единовременных денежных вознаграждений за успешную реализацию на территории муниципального образования социально — экономической политики. В последующем сфальсифицированные правовые акты предоставляла в финансовый отдел администрации Кетовского района для исполнения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Всего не законным способом обвиняемая получила единовременные премии на сумму около 40 тысяч рублей.

В настоящее время прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение в отношении экс-чиновницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кетовский районный суд.

Ранее URA.RU писало о том, что экс-главврачу курганской больницы грозит до четырех лет лишения свободы. По данным следствия, он присваивал премии своих подчиненных. Ущерб сотрудникам составил более 97 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане директор школы заставляла педагогов делиться деньгами.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Экс-главу одного из сельсоветов Кетовского района Курганской области обвиняют в мошенничестве и совершении служебного подлога. По данным следствия, злоумышленница в течение двух лет начисляла себе денежные вознаграждения по сфальсифицированных документам. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «При проведении предварительного расследования установлено, что в 2019 и 2020 годах обвиняемая лично изготавливала решения сельской думы о выплате ей единовременных денежных вознаграждений за успешную реализацию на территории муниципального образования социально — экономической политики. В последующем сфальсифицированные правовые акты предоставляла в финансовый отдел администрации Кетовского района для исполнения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Всего не законным способом обвиняемая получила единовременные премии на сумму около 40 тысяч рублей. В настоящее время прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение в отношении экс-чиновницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кетовский районный суд. Ранее URA.RU писало о том, что экс-главврачу курганской больницы грозит до четырех лет лишения свободы. По данным следствия, он присваивал премии своих подчиненных. Ущерб сотрудникам составил более 97 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане директор школы заставляла педагогов делиться деньгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...