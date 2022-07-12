Женщина получала премии незаконным путем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главу одного из сельсоветов Кетовского района Курганской области обвиняют в мошенничестве и совершении служебного подлога. По данным следствия, злоумышленница в течение двух лет начисляла себе денежные вознаграждения по сфальсифицированных документам. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«При проведении предварительного расследования установлено, что в 2019 и 2020 годах обвиняемая лично изготавливала решения сельской думы о выплате ей единовременных денежных вознаграждений за успешную реализацию на территории муниципального образования социально — экономической политики. В последующем сфальсифицированные правовые акты предоставляла в финансовый отдел администрации Кетовского района для исполнения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Всего не законным способом обвиняемая получила единовременные премии на сумму около 40 тысяч рублей.

В настоящее время прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение в отношении экс-чиновницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кетовский районный суд.

Ранее URA.RU писало о том, что экс-главврачу курганской больницы грозит до четырех лет лишения свободы. По данным следствия, он присваивал премии своих подчиненных. Ущерб сотрудникам составил более 97 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане директор школы заставляла педагогов делиться деньгами.