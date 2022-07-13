Евгений Куйвашев сосредоточится на выезды в города и поселения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которого осенью ждут выборы, готовит новый этап своего турне по муниципалитетам области. Как сообщили URA.RU два источника, города и поселения, куда в ближайшие две-три недели планирует отправиться глава региона, держатся в секрете от мэров — для поддержания чиновников в тонусе.

«Следующие пару недель губернатор сконцентрируется на поездках в муниципалитеты. При этом некоторые пункты назначения намеренно не разглашаются, чтобы держать глав в напряжении», — поделился собеседник, близкий к резиденции губернатора. В окружении Куйвашева сходятся во мнении, что маршрут начальника до последнего не будут оглашать: «Может приехать куда угодно».

Источник, знакомый с подготовкой плана, заверил, что в ближайшем списке гарантированно будут крупные города — Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский. Не исключено, что в таких муниципалитетах Куйвашев до сентября побывает по несколько раз. В частности, в Нижнем Тагиле губернатор будет 15 июля по случаю Дня металлурга. Получить комментарий в департаменте информполитики к моменту публикации URA.RU не удалось.

Неофициальное предвыборное турне Куйвашева стартовало 7 июля. В этот день губернатора выехал в Верхние Серги и впервые пообщался с избирателями как кандидат — решал проблемы, вмешивался в конфликты и давал обещания. В той поездке Куйвашева сопровождал премьер-министр РФ, глава набсовета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергей Степашин.