В тюменской клинике придумали, как погасить бунт стоматологов

13 июля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Стоматологическую клинику Тюменского государственного медицинского университета ждет реорганизация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоматологическую клинику Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ), сотрудники которой жаловались в прокуратуру на увеличение плана по пациентам и отсутствие материалов для лечения, планируют преобразовать в Институт стоматологии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после реорганизации медикам поднимут план по ежемесячной выручке и снизят зарплаты. «Администрация обязала сотрудников подписать новый договор. Суть его та же — повышение плана и снижение зарплат. В новый договор внесли соответствующие изменения, которые обосновывают эти махинации. Как на словах объяснила нам работник управления персоналом, договор вступает в силу с 1 октября. С этого времени мы станем Институтом стоматологии, и в связи с этим поменяется план, и, соответственно, зарплата», — сообщил агентству один из сотрудников клиники на условиях анонимности. По его словам, многие сотрудники Стоматологической клиники ТюмГМУ отказались подписывать новый договор. В пресс-службу вуза направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что более 50 сотрудников Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета пожаловались в прокуратуру на то, что вуз планирует поднять им ежемесячный план по пациентам. Также они заявили, что вынуждены закупать часть материалов для лечения за свой счет. Прокурорская проверка выявила в клинике массовые нарушения. В адрес ректора вуза Ивана Петрова было внесено представление об устранении нарушений закона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоматологическую клинику Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ), сотрудники которой жаловались в прокуратуру на увеличение плана по пациентам и отсутствие материалов для лечения, планируют преобразовать в Институт стоматологии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после реорганизации медикам поднимут план по ежемесячной выручке и снизят зарплаты. «Администрация обязала сотрудников подписать новый договор. Суть его та же — повышение плана и снижение зарплат. В новый договор внесли соответствующие изменения, которые обосновывают эти махинации. Как на словах объяснила нам работник управления персоналом, договор вступает в силу с 1 октября. С этого времени мы станем Институтом стоматологии, и в связи с этим поменяется план, и, соответственно, зарплата», — сообщил агентству один из сотрудников клиники на условиях анонимности. По его словам, многие сотрудники Стоматологической клиники ТюмГМУ отказались подписывать новый договор. В пресс-службу вуза направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что более 50 сотрудников Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета пожаловались в прокуратуру на то, что вуз планирует поднять им ежемесячный план по пациентам. Также они заявили, что вынуждены закупать часть материалов для лечения за свой счет. Прокурорская проверка выявила в клинике массовые нарушения. В адрес ректора вуза Ивана Петрова было внесено представление об устранении нарушений закона.