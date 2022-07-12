Глава СК Башкирии потребовал проверить челябинский лагерь

Девочку били во время тихого часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель следственного управления СКР по Башкирии Денис Чернятьев поручил организовать проверку по факту избиения девочки в детском лагере «Уральские зори», который территориально расположен в Абзелиловском районе республики, но фактически относится к Магнитогорску и принадлежит Магнитогорскому меткомбинату. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СКР.

«Белорецким межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по сообщению о применении насилия в отношении несовершеннолетней в детском лагере. Предстоит опросить участников конфликта и очевидцев, а также руководство и воспитателей лагеря, провести судебно-медицинскую экспертизу в отношении пострадавшей, проверить полноту принимаемых мер руководством и сотрудниками лагеря в целях обеспечения безопасности детей и профилактики противоправного поведения среди несовершеннолетних отдыхающих, провести иные следственные действия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам. В ходе проверки действиям несовершеннолетних, а также руководству и работникам лагеря будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее проверку также начала прокуратура Челябинской области и полиция Магнитогорска. Одна из школьниц, участвовавших в избиении, написала в социальных сетях, что уже помирилась с обидчицей. Руководство лагеря сообщило, что провело разбор ситуации и оповестило обо всем правоохранительные органы.

Уже после случая с избиением школьницы в другом лагере ММК — «Горное ущелье» — родители сообщили об отравлении ребенка запрещенным веществом. Воспитанника, распространявшего опасный жевательный табак, исключили из лагеря, пострадавшего увезли в больницу.