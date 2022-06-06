Макс Корж отменил все концерты после антироссийского скандала

06 июня 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Ближайшие концерты Макса Коржа не состоятся Фото: Размик Закарян © URA.RU Белорусский исполнитель Макс Корж заявил об отмене концерта в Екатеринбурге и всех остальных городах России и Белоруссии. Об этом артист написал в соцсетях. «Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — говорится в сообщении артиста. Он посоветовал фанатам беречь себя и выразил уверенность, что все будет хорошо. Ближайший концерт Коржа в Екатеринбурге должен был пройти 25 июня на «Екатеринбург Арене». Однако в соцсетях артист судил проведение спецоперации РФ на Украине. Пользователи соцсетей раскритиковали позицию музыканта, заявив, что он «подливает масло в огонь». Официальный представитель Коржа заявлял, что концерты не отменятся. Распространитель билетов в Екатеринбурге отметил, что не владеет актуальной информацией. Спецоперация России проводится с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация является вынужденной и призвана спасти русскоязычное население, которое может пострадать от действий ВСУ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Белорусский исполнитель Макс Корж заявил об отмене концерта в Екатеринбурге и всех остальных городах России и Белоруссии. Об этом артист написал в соцсетях. «Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — говорится в сообщении артиста. Он посоветовал фанатам беречь себя и выразил уверенность, что все будет хорошо. Ближайший концерт Коржа в Екатеринбурге должен был пройти 25 июня на «Екатеринбург Арене». Однако в соцсетях артист судил проведение спецоперации РФ на Украине. Пользователи соцсетей раскритиковали позицию музыканта, заявив, что он «подливает масло в огонь». Официальный представитель Коржа заявлял, что концерты не отменятся. Распространитель билетов в Екатеринбурге отметил, что не владеет актуальной информацией. Спецоперация России проводится с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация является вынужденной и призвана спасти русскоязычное население, которое может пострадать от действий ВСУ.