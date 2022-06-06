Макс Корж отменил все концерты после антироссийского скандала

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Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
Ближайшие концерты Макса Коржа не состоятся Фото:

Белорусский исполнитель Макс Корж заявил об отмене концерта в Екатеринбурге и всех остальных городах России и Белоруссии. Об этом артист написал в соцсетях.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — говорится в сообщении артиста. Он посоветовал фанатам беречь себя и выразил уверенность, что все будет хорошо.

Ближайший концерт Коржа в Екатеринбурге должен был пройти 25 июня на «Екатеринбург Арене». Однако в соцсетях артист судил проведение спецоперации РФ на Украине. Пользователи соцсетей раскритиковали позицию музыканта, заявив, что он «подливает масло в огонь».

Официальный представитель Коржа заявлял, что концерты не отменятся. Распространитель билетов в Екатеринбурге отметил, что не владеет актуальной информацией.

Спецоперация России проводится с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация является вынужденной и призвана спасти русскоязычное население, которое может пострадать от действий ВСУ.

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Белорусский исполнитель Макс Корж заявил об отмене концерта в Екатеринбурге и всех остальных городах России и Белоруссии. Об этом артист написал в соцсетях. «Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — говорится в сообщении артиста. Он посоветовал фанатам беречь себя и выразил уверенность, что все будет хорошо. Ближайший концерт Коржа в Екатеринбурге должен был пройти 25 июня на «Екатеринбург Арене». Однако в соцсетях артист судил проведение спецоперации РФ на Украине. Пользователи соцсетей раскритиковали позицию музыканта, заявив, что он «подливает масло в огонь». Официальный представитель Коржа заявлял, что концерты не отменятся. Распространитель билетов в Екатеринбурге отметил, что не владеет актуальной информацией. Спецоперация России проводится с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация является вынужденной и призвана спасти русскоязычное население, которое может пострадать от действий ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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