ЕК рекомендует не запрещать ЖД транзит товаров через Калининград

13 июля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Перевоз санкционных грузы по железной дороге не нужно запрещать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности По рекомендациям ЕК для членов ЕС, перевоз санкционных грузы по железной дороге через Калининград не нужно запрещать. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам. Железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля», — цитирует Коммерсант слова Еврокомиссии. Документ, на который ссылается Еврокомиссия, поясняет, что транзит санкционных товаров автодорогами не разрешен в соответствии с мерами ЕС. В свою очередь, подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует. Ранее Европейский союз заявил, что не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Также URA.RU сообщало, что Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

По рекомендациям ЕК для членов ЕС, перевоз санкционных грузы по железной дороге через Калининград не нужно запрещать. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам. Железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля», — цитирует Коммерсант слова Еврокомиссии. Документ, на который ссылается Еврокомиссия, поясняет, что транзит санкционных товаров автодорогами не разрешен в соответствии с мерами ЕС. В свою очередь, подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует. Ранее Европейский союз заявил, что не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Также URA.RU сообщало, что Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.