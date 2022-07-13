Премьер Польши призвал сограждан утеплять дома 13 июля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 + Данное заявление премьер-министра Польши связано с ранним расторжением договора с РФ о поставках газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. Об этом он сообщил в ходе брифинга. «Уважаемые соотечественники, постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона», — сказал Моравецкий во время выступления. Его слова приводит РИА «Новости». Также премьер-министр презентовал госпрограмму по утеплению зданий, на которую направит миллиарды злотых (злотый — национальная валюта Польши, равная примерно 12 российским рублям — прим. ред.). Ранее Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. Об этом он сообщил в ходе брифинга. «Уважаемые соотечественники, постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона», — сказал Моравецкий во время выступления. Его слова приводит РИА «Новости». Также премьер-министр презентовал госпрограмму по утеплению зданий, на которую направит миллиарды злотых (злотый — национальная валюта Польши, равная примерно 12 российским рублям — прим. ред.). Ранее Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям