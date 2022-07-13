Премьер Польши призвал сограждан утеплять дома

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Данное заявление премьер-министра Польши связано с ранним расторжением договора с РФ о поставках газа Фото:
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Уважаемые соотечественники, постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона», — сказал Моравецкий во время выступления. Его слова приводит РИА «Новости». Также премьер-министр презентовал госпрограмму по утеплению зданий, на которую направит миллиарды злотых (злотый — национальная валюта Польши, равная примерно 12 российским рублям — прим. ред.).

Ранее Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. Об этом он сообщил в ходе брифинга. «Уважаемые соотечественники, постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона», — сказал Моравецкий во время выступления. Его слова приводит РИА «Новости». Также премьер-министр презентовал госпрограмму по утеплению зданий, на которую направит миллиарды злотых (злотый — национальная валюта Польши, равная примерно 12 российским рублям — прим. ред.). Ранее Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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