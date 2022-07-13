Русские хакеры пообещали за неделю открыть транзит в Калининград

14 июля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Транзит в Калининградскую область «железно» откроют в течение недели. Об этом сообщается в telegram-канале российской хакерской группировки Killnet. «Транзит откроют в Калининград в течение недели „железно“», — говорится в сообщении группировки. Также хакеры рассказали, что дальнейшие атаки будут направлены на польскую систему здравоохранения в ответ на поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что русские хакеры вывели из строя сайт энергетической компании Литвы ESO. В результате атаки была заблокирована вся экосистема компании. Нападки на ESO стали ответом хакеров на блокаду Калининграда, передает «Царьград». 13 июля ЕК рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал это первым шагом к снятию блокады региона. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ.