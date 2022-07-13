В Калининградской области заявили о первом шаге к снятию блокады

13 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов заявил, что продолжит добиваться снятия ограничений по транзиту в Калининград Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рекомендации Европейской комиссии для Евросоюза по транзиту в Калининградскую облсать являются первым шагом к решению проблемы. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок», — написал Антон Алиханов в своем telegram-канале. Он отметил, что благодарен Министерству иностранных дел России за этот результат, заявив, что продолжит добиваться полного снятия ограничений. 13 июля ЕК рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Ранее Европейский союз заявил, что не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

Рекомендации Европейской комиссии для Евросоюза по транзиту в Калининградскую облсать являются первым шагом к решению проблемы. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок», — написал Антон Алиханов в своем telegram-канале. Он отметил, что благодарен Министерству иностранных дел России за этот результат, заявив, что продолжит добиваться полного снятия ограничений. 13 июля ЕК рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Ранее Европейский союз заявил, что не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.