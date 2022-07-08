08 июля 2022

Русские хакеры вывели из строя сайт энергетической компании Литвы. «Точечный удар»

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Хакеры Killnet полностью парализовали экосистемы литовской компании ESO Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Хакеры Killnet нанесли «точечный удар», парализовав всю сетевую инфраструктуру компании по распределению электроэнергии и газа в Литве Energijos Skirstymo Operatorius AB (ESO). Об этом сообщается telegram-канале группировки.

«Сетевая инфраструктура Литовской компании „ESO“ подверглась блокировки 100% всей экосистемы», — сообщает Killnet. Они охарактеризовали свою атаку как «точечный удар» по сети.

Ранее хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, отомстив за взлом сайтов властей РФ. В марте российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Министерство иностранных дел РФ пригрозило серьезными последствиями зачинщикам кибервойны.

С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ.

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Хакеры Killnet нанесли «точечный удар», парализовав всю сетевую инфраструктуру компании по распределению электроэнергии и газа в Литве Energijos Skirstymo Operatorius AB (ESO). Об этом сообщается telegram-канале группировки. «Сетевая инфраструктура Литовской компании „ESO“ подверглась блокировки 100% всей экосистемы», — сообщает Killnet. Они охарактеризовали свою атаку как «точечный удар» по сети. Ранее хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, отомстив за взлом сайтов властей РФ. В марте российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Министерство иностранных дел РФ пригрозило серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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