Русские хакеры вывели из строя сайт энергетической компании Литвы. «Точечный удар» 09 июля 2022 в 06:35 Размер текста - 17 + Хакеры Killnet полностью парализовали экосистемы литовской компании ESO Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хакеры Killnet нанесли «точечный удар», парализовав всю сетевую инфраструктуру компании по распределению электроэнергии и газа в Литве Energijos Skirstymo Operatorius AB (ESO). Об этом сообщается telegram-канале группировки. «Сетевая инфраструктура Литовской компании „ESO“ подверглась блокировки 100% всей экосистемы», — сообщает Killnet. Они охарактеризовали свою атаку как «точечный удар» по сети. Ранее хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, отомстив за взлом сайтов властей РФ. В марте российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Министерство иностранных дел РФ пригрозило серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Хакеры Killnet нанесли «точечный удар», парализовав всю сетевую инфраструктуру компании по распределению электроэнергии и газа в Литве Energijos Skirstymo Operatorius AB (ESO). Об этом сообщается telegram-канале группировки. «Сетевая инфраструктура Литовской компании „ESO“ подверглась блокировки 100% всей экосистемы», — сообщает Killnet. Они охарактеризовали свою атаку как «точечный удар» по сети. Ранее хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, отомстив за взлом сайтов властей РФ. В марте российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Министерство иностранных дел РФ пригрозило серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям