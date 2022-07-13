Тысячи жителей ЯНАО не смогут выехать за границу из-за долгов

Более 16 тысячи ямальцев имеют долги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Более 16 тысяч жителей ЯНАО не смогут выехать за границу из-за непогашенных долгов. Как сообщается на сайте судебных приставов, ФССП запустила на Госуслугах сервис, который позволит узнать о долгах и оплатить их.

«Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития запустили новый сервис „Ход снятия ограничения выезда из России“ на портале Госуслуг. Сервисы позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга. В УФССП России по ЯНАО по состоянию на 01.07.2022 действовало 16213 постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ», — говорится в сообщении.

Размер задолженности, при которой устанавливается ограничение на выезд из страны, составляет от 10 до 30 тысяч рублей. При невыплате алиментов, возмещении морального вреда или неисполнении требований по истечении двух месяцев выезд из страны ограничивают, если сумма превышает 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО приостановили взыскание долгов с участников СВО. При этом сроки приостановления не уточнены.