В ХМАО построят парк национальных аттракционов

14 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

«Этнолэнд» создадут в селе Казым Фото: Антон Артемьев Парк национальных аттракционов «Этнолэнд» планируют построить в Белоярском районе ХМАО. Об этом на своей странице социальной сети «Вконтакте» рассказал глава муниципалитета Сергей Маненков. «Реализуется креативный проект „Казымская КУЛЬТбаза“ в с. Казым, в перспективе планируется организовать мероприятия, направленные на приток новых туристов, в том числе — строительство парка национальных аттракционов „Этноленд“ (включающий игровую площадку на основе головоломок, веревочный городок „Кел вош“, фольклорную тропу)» — сообщил Маненков. В текущем году туристический поток в Белоярский район составляет 12 тыс. человек. Самым популярным является этнокультурный туризм, который, по данным администрации, увеличивается и совмещает в себе традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях. Туристам предлагают полностью окунуться в быт коренных и малочисленных народов Севера.



Ранее URA.RU сообщало о том, что для развития въездного туризма ХМАО трех сенаторов пригласили в Белоярский район на свадьбу аборигена. На торжестве их угощали северными деликатесами и знакомили с национальным колоритом брачной церемонии.

Парк национальных аттракционов «Этнолэнд» планируют построить в Белоярском районе ХМАО. Об этом на своей странице социальной сети «Вконтакте» рассказал глава муниципалитета Сергей Маненков. «Реализуется креативный проект „Казымская КУЛЬТбаза“ в с. Казым, в перспективе планируется организовать мероприятия, направленные на приток новых туристов, в том числе — строительство парка национальных аттракционов „Этноленд“ (включающий игровую площадку на основе головоломок, веревочный городок „Кел вош“, фольклорную тропу)» — сообщил Маненков. В текущем году туристический поток в Белоярский район составляет 12 тыс. человек. Самым популярным является этнокультурный туризм, который, по данным администрации, увеличивается и совмещает в себе традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях. Туристам предлагают полностью окунуться в быт коренных и малочисленных народов Севера. Ранее URA.RU сообщало о том, что для развития въездного туризма ХМАО трех сенаторов пригласили в Белоярский район на свадьбу аборигена. На торжестве их угощали северными деликатесами и знакомили с национальным колоритом брачной церемонии.