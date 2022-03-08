В Свердловской области не хватает узкопрофильных медиков

В региональном минздраве сказали, что кадров может не хватать по разным причинам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницах Екатеринбурга не хватает узких специалистов. Речь идет о детских хирургах. Об этом URA.RU сообщила горожанка Наталья, которая не смогла записать сына к хирургу — врачей просто нет.

«Ребенок после аппендицита. Лежал в стационаре. После выписки необходимо записаться к детскому хирургу на осмотр, но сделать этого не смогли. Сказали, что врача нет», — отметила горожанка.

По словам женщины, в поликлинике предложили записаться на прием в другую больницу. «По факту нас должны принимать в отделении на Педагогической, но мне предложили записаться на прием в отделение на улице Буторина, а это совсем другой район города. Неблизкая дорога», — посетовала Наталья.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что кадров может не хватать по разным причинам. «Например, врач заболел, вышел на пенсию, уехал жить в другой регион и т. д. Замена требует времени», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram. Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122».

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