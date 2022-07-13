Курганец, обещавший запретить стройку, отказался идти на выборы

На выборы в Курганскую городскую думу выдвинулись девять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидат от «Партии возрождения России» Артем Сединкин отказался участвовать в довыборах в Курганскую городскую думу. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии и в ГАС «Выборы». Претендент на депутатское кресло в случае победы планировал запретить любое строительство в исторической части города.

«Представитель „Партии возрождения России“ обратился в избирательную комиссию с заявлением о снятии его кандидатуры с выборов, которое было рассмотрено и удовлетворено. Таким образом, в общей сложности выдвинуты девять кандидатов», — говорится в сообщении городской администрации. В ГАС «Выборы» указано, что Сединкин является утратившим статус выдвинутого кандидата. В партии прокомментировать отказ от участия в выборах пообещали позже.

Довыборы в Курганскую городскую думу по округам №1 и №6 пройдут 11 сентября. Своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Партия пенсионеров»,

Ранее URA.RU писало, что «Партия возрождения России» появилась в Курганской области в 2012 году. Члены и сторонники партии принимали участие в выборах депутатов в 2015 и 2018 годах. Сединкин в случае победы на довыборах планировал внести предложение о запрете любого строительства в центре города.