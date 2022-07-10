Кандидат в депутаты пообещал запретить стройку в центре Кургана

11 июля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Кандидат в депутаты хочет запретить любое строительство в исторической части Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель «Партии возрождения России» Артем Сединкин выдвинулся на довыборы в Курганскую городскую думу. Информация опубликована в ГАС «Выборы». В случае победы, он собирается внести предложение о запрете любого строительства в центре города, рассказали URA.RU в региональном отделении партии. «Наш кандидат планирует подготовить предложение о признании улиц Советской, Куйбышева, Кирова, Климова, Комсомольской историческим памятником. Если он пройдет в думу, то вынесет на рассмотрение предложение о запрете строительства в историческом центре города», — рассказали о планах в региональном отделении «Партии возрождения России». В ГАС «Выборы» указано, что Сединкин выдвинут по округу №1. Он родился в Кургане в 1986 году. В 2009-м окончил Курганский государственный университет. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области о себе заявила партия, которая молчала четыре года. Довыборы в Курганскую городскую думы состоятся 11 сентября. От «Единой России» на довыборы идут генеральный директор предприятия «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк и директор ООО «Продвижение» Алексей Маркин. От партии «Справедливая Россия» в довыборах примут участие Роман Руденко и Александр Футерман. ЛДПР выдвинула Вадима Лапова и Антона Барышева. В ближайшее время с кандидатами на выборы определятся курганские коммунисты. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Представитель «Партии возрождения России» Артем Сединкин выдвинулся на довыборы в Курганскую городскую думу. Информация опубликована в ГАС «Выборы». В случае победы, он собирается внести предложение о запрете любого строительства в центре города, рассказали URA.RU в региональном отделении партии. «Наш кандидат планирует подготовить предложение о признании улиц Советской, Куйбышева, Кирова, Климова, Комсомольской историческим памятником. Если он пройдет в думу, то вынесет на рассмотрение предложение о запрете строительства в историческом центре города», — рассказали о планах в региональном отделении «Партии возрождения России». В ГАС «Выборы» указано, что Сединкин выдвинут по округу №1. Он родился в Кургане в 1986 году. В 2009-м окончил Курганский государственный университет. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области о себе заявила партия, которая молчала четыре года. Довыборы в Курганскую городскую думы состоятся 11 сентября. От «Единой России» на довыборы идут генеральный директор предприятия «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк и директор ООО «Продвижение» Алексей Маркин. От партии «Справедливая Россия» в довыборах примут участие Роман Руденко и Александр Футерман. ЛДПР выдвинула Вадима Лапова и Антона Барышева. В ближайшее время с кандидатами на выборы определятся курганские коммунисты.