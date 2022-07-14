В ФРГ назвали единственный вариант решения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть разрешен только путем мирных переговоров. Об этом заявил лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.
«Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а в конце концов только переговорами, договоренностями», — приводит слова Мютцениха немецкая газета Die Zeit. По мнению политика, у враждующих сторон всегда должна быть возможность подать сигнал о прекращении огня.
«Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали», — сказал он.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. С момента начала боевых действий обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс прекращен в связи с нежеланием Киева искать мирные пути решения конфликта.
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Конфликт на Украине может быть разрешен только путем мирных переговоров. Об этом заявил лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. «Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а в конце концов только переговорами, договоренностями», — приводит слова Мютцениха немецкая газета Die Zeit. По мнению политика, у враждующих сторон всегда должна быть возможность подать сигнал о прекращении огня. «Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали», — сказал он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. С момента начала боевых действий обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс прекращен в связи с нежеланием Киева искать мирные пути решения конфликта.