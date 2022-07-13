В Курганской области строят спецкорпус для одиноких стариков

14 июля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

В Шадринске строят новый корпус геронтологического центра «Спутник» на 100 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске Курганской области строят новый корпус геронтологического центра «Спутник», рассчитанный на 100 человек. Рабочие приступили к монтажу наружных сетей водоснабжения и канализации, а также к кладке стен, сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «В рамках национального проекта „Демография“ идет строительство нового корпуса геронтологического центра „Спутник“ на 100 человек в Шадринске. В настоящий момент завершено устройство ленточных фундаментов и бетонного основания под противопожарные резервуары, монтаж железобетонных фундаментов и пожарных резервуаров. В процессе монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, кладка стен и установка плит перекрытия», — говорится в сообщении ведомства. По словам директора департамента строительства Ирины Саблуковой, будет создано новое пространство для пожилых людей, нуждающихся в помощи и уходе. На объект выделено 285,4 млн рублей из федерального бюджета и еще 5,8 млн рублей — из областного. В действующем корпусе «Спутника» проживают 235 одиноких пожилых людей и инвалидов. В 2021 году Шадринский геронтологический центр «Спутник» признан лучшей стационарной организацией социального обслуживания населения области.

В Шадринске Курганской области строят новый корпус геронтологического центра «Спутник», рассчитанный на 100 человек. Рабочие приступили к монтажу наружных сетей водоснабжения и канализации, а также к кладке стен, сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «В рамках национального проекта „Демография“ идет строительство нового корпуса геронтологического центра „Спутник“ на 100 человек в Шадринске. В настоящий момент завершено устройство ленточных фундаментов и бетонного основания под противопожарные резервуары, монтаж железобетонных фундаментов и пожарных резервуаров. В процессе монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, кладка стен и установка плит перекрытия», — говорится в сообщении ведомства. По словам директора департамента строительства Ирины Саблуковой, будет создано новое пространство для пожилых людей, нуждающихся в помощи и уходе. На объект выделено 285,4 млн рублей из федерального бюджета и еще 5,8 млн рублей — из областного. В действующем корпусе «Спутника» проживают 235 одиноких пожилых людей и инвалидов. В 2021 году Шадринский геронтологический центр «Спутник» признан лучшей стационарной организацией социального обслуживания населения области.