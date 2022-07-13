ЯНАО отправил спецтехнику в Волноваху

Из ЯНАО отправили 14 единиц техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику.

«Спецтехника прибудет в разрушенный город уже в ближайшее время. Округ отправляет 14 единиц. Это самая необходимая для города техника — самосвалы, автобусы, пожарные машины и бензовоз», — сообщает «Ямал-Медиа».

Ранее URA.RU сообщало, что Ямал будет восстанавливать школу в Волновахе. Планируется, что к 1 сентября учебное заведение начнет работать.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является помощь жителям Донбасса, а также денацификация страны.