Аферист в Кургане забрал себе иномарку умершего родственника

14 июля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Курганский мошенник получил условный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Кургана незаконно присвоил дорогую иномарку своего умершего родственника. За изготовление фиктивного договора купли-продажи злоумышленник получил срок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что мужчина в октябре прошлого года, имея доступ к документам и автомобилю Mitsubishi Outlender, принадлежащему умершему родственнику решил совершить хищение чужого имущества путем обмана. Он изготовил фиктивный договор купли-продажи, якобы заключенный между ним и умершим, в котором поставил подписи от своего имени и от имени умершего, указав дату заключения договора еще до смерти родственника. После чего была произведена регистрация в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курганской области», — говорится на сайте ведомства. В отношении 35-летнего курганца вынесен обвинительный приговор. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Курганский городской суд назначил аферисту наказание в виде лишения свободы на два года условно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обезврежена банда аферистов. Также сообщалось, что за аферы с маткапиталом курганцы заплатят пострадавшим миллионы.

Житель Кургана незаконно присвоил дорогую иномарку своего умершего родственника. За изготовление фиктивного договора купли-продажи злоумышленник получил срок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что мужчина в октябре прошлого года, имея доступ к документам и автомобилю Mitsubishi Outlender, принадлежащему умершему родственнику решил совершить хищение чужого имущества путем обмана. Он изготовил фиктивный договор купли-продажи, якобы заключенный между ним и умершим, в котором поставил подписи от своего имени и от имени умершего, указав дату заключения договора еще до смерти родственника. После чего была произведена регистрация в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курганской области», — говорится на сайте ведомства. В отношении 35-летнего курганца вынесен обвинительный приговор. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Курганский городской суд назначил аферисту наказание в виде лишения свободы на два года условно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обезврежена банда аферистов. Также сообщалось, что за аферы с маткапиталом курганцы заплатят пострадавшим миллионы.