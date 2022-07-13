Аферист в Кургане забрал себе иномарку умершего родственника

Житель Кургана незаконно присвоил дорогую иномарку своего умершего родственника. За изготовление фиктивного договора купли-продажи злоумышленник получил срок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что мужчина в октябре прошлого года, имея доступ к документам и автомобилю Mitsubishi Outlender, принадлежащему умершему родственнику решил совершить хищение чужого имущества путем обмана. Он изготовил фиктивный договор купли-продажи, якобы заключенный между ним и умершим, в котором поставил подписи от своего имени и от имени умершего, указав дату заключения договора еще до смерти родственника. После чего была произведена регистрация в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курганской области», — говорится на сайте ведомства.
В отношении 35-летнего курганца вынесен обвинительный приговор. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Курганский городской суд назначил аферисту наказание в виде лишения свободы на два года условно.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обезврежена банда аферистов. Также сообщалось, что за аферы с маткапиталом курганцы заплатят пострадавшим миллионы.
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