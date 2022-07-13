В районе ЯНАО запустили производство мороженого

Первая партия составила 150 штук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шурышкарском районе ЯНАО начали продавать мороженое собственного производства. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В Шурышкарском районе начали выпускать собственную линейку мороженого. Для производства мороженого сельхозпредприятие „Мужевское“ использует местное молоко. Топинги и яркие стаканчики — российского производства», — говорится в сообщении.

Первая партия мороженого составила 150 порций. Оно поступает на прилавки магазинов через день. СПК «Мужевское» выпускает мороженое в летний период с 2020 года. В основном компания занимается производством сметаны, молока, творога и прочей молочной продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО начали выращивать форель. Харампуровская сельхозобщина сможет вырастить до 10 тонн рыбы.