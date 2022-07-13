13 июля 2022

В районе ЯНАО запустили производство мороженого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пищевая промышленность, мороженое, хладокомбинат3, производство мороженого, хладокомбинат №3
Первая партия составила 150 штук Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО начали продавать мороженое собственного производства. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В Шурышкарском районе начали выпускать собственную линейку мороженого. Для производства мороженого сельхозпредприятие „Мужевское“ использует местное молоко. Топинги и яркие стаканчики — российского производства», — говорится в сообщении.

Первая партия мороженого составила 150 порций. Оно поступает на прилавки магазинов через день. СПК «Мужевское» выпускает мороженое в летний период с 2020 года. В основном компания занимается производством сметаны, молока, творога и прочей молочной продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО начали выращивать форель. Харампуровская сельхозобщина сможет вырастить до 10 тонн рыбы.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Шурышкарском районе ЯНАО начали продавать мороженое собственного производства. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В Шурышкарском районе начали выпускать собственную линейку мороженого. Для производства мороженого сельхозпредприятие „Мужевское“ использует местное молоко. Топинги и яркие стаканчики — российского производства», — говорится в сообщении. Первая партия мороженого составила 150 порций. Оно поступает на прилавки магазинов через день. СПК «Мужевское» выпускает мороженое в летний период с 2020 года. В основном компания занимается производством сметаны, молока, творога и прочей молочной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО начали выращивать форель. Харампуровская сельхозобщина сможет вырастить до 10 тонн рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...