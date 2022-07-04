Жители Пуросвкого района смогут полакомиться местной форелью уже осенью этого года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Пуровского района ЯНАО осенью этого года смогут покупать форель местного производства. Харампуровская сельхозобщина вышла на промышленное производство данного вида рыбы, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Пуровском районе на прилавки магазинов будут поставлять форель собственного производства. Аграрии Харампуровской сельхозобщины добились первых серьезных результатов по разведению ценной породы рыбы. В помещении сельхозпредприятия соорудили небольшую установку замкнутого водоснабжения, где в бассейнах выращивают молодь радужной форели, а также породы сиговых рыб — муксуна, щекура, нельмы и сырка», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для хорошего роста и качества форели, рыбу перевозят в систему садков, которая установлена в естественном водоеме. На садковой линии в озере можно вырастить до 10 тонн рыбы. Молодь хорошо перенесла зиму в установке замкнутого водоснабжения, благодаря чему быстро выросла.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Надыма создал форелевую ферму на озере вблизи города. В начале июня началось зарыбление. Посадочный материал, в количестве 9,5 тысячи штук, был доставлен с Собского рыбоводного завода в Харпе.