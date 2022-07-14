Ракета ВСУ прилетела в центр Донецка, заявил Андрей Руденко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автовокзалу в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
«Снаряд нацистов прилетел в самый центр Донецка на автовокзал „Центр“. Есть информация о погибших и раненых», — сообщил Руденко. Как сообщает РИА «Новости», два человека погибли.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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