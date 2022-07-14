ВСУ ударили по автовокзалу Донецка. Видео

14 июля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Ракета ВСУ прилетела в центр Донецка, заявил Андрей Руденко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автовокзалу в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. «Снаряд нацистов прилетел в самый центр Донецка на автовокзал „Центр“. Есть информация о погибших и раненых», — сообщил Руденко. Как сообщает РИА «Новости», два человека погибли. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автовокзалу в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. «Снаряд нацистов прилетел в самый центр Донецка на автовокзал „Центр“. Есть информация о погибших и раненых», — сообщил Руденко. Как сообщает РИА «Новости», два человека погибли. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.