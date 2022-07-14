ВСУ ударили по автовокзалу Донецка. Видео

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Ракета ВСУ прилетела в центр Донецка, заявил Андрей Руденко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автовокзалу в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

«Снаряд нацистов прилетел в самый центр Донецка на автовокзал „Центр“. Есть информация о погибших и раненых», — сообщил Руденко. Как сообщает РИА «Новости», два человека погибли.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автовокзалу в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. «Снаряд нацистов прилетел в самый центр Донецка на автовокзал „Центр“. Есть информация о погибших и раненых», — сообщил Руденко. Как сообщает РИА «Новости», два человека погибли. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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