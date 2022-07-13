Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в челябинском лагере

14 июля 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Глава СК России поручил доложить ему о ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту избиения девочки в загородном лагере «Уральские зори», где отдыхают дети из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Чернятьеву Д. Н. представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Проверку ведет СУ СКР Башкирии, так как лагерь находится на территории республики, но принадлежит Магнитогорскому меткомбинату и фактически относится к Магнитогорску. Девочку избили сверстницы во время тихого часа. После того как видео инцидента попало в соцсети, проверку начали полиция и прокуратура. В лагере также провели профилактическую работу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту избиения девочки в загородном лагере «Уральские зори», где отдыхают дети из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Чернятьеву Д. Н. представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Проверку ведет СУ СКР Башкирии, так как лагерь находится на территории республики, но принадлежит Магнитогорскому меткомбинату и фактически относится к Магнитогорску. Девочку избили сверстницы во время тихого часа. После того как видео инцидента попало в соцсети, проверку начали полиция и прокуратура. В лагере также провели профилактическую работу.