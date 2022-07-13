13 июля 2022

Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в челябинском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Глава СК России поручил доложить ему о ситуации Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту избиения девочки в загородном лагере «Уральские зори», где отдыхают дети из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Чернятьеву Д. Н. представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Проверку ведет СУ СКР Башкирии, так как лагерь находится на территории республики, но принадлежит Магнитогорскому меткомбинату и фактически относится к Магнитогорску. Девочку избили сверстницы во время тихого часа. После того как видео инцидента попало в соцсети, проверку начали полиция и прокуратура. В лагере также провели профилактическую работу.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту избиения девочки в загородном лагере «Уральские зори», где отдыхают дети из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Чернятьеву Д. Н. представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Проверку ведет СУ СКР Башкирии, так как лагерь находится на территории республики, но принадлежит Магнитогорскому меткомбинату и фактически относится к Магнитогорску. Девочку избили сверстницы во время тихого часа. После того как видео инцидента попало в соцсети, проверку начали полиция и прокуратура. В лагере также провели профилактическую работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...