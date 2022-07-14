Латвия полностью откажется от российского газа

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, давление, добыча
Отказаться от российского газа Латвия планирует с 2023 года Фото:
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Газовый кризис в Европе

В начале января следующего года поставки природного газа из России в Латвию прекратятся. Об этом пишет литовское издание Delfi.

«Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону „Об энергетике“, которые предусматривают, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены», сообщают журналисты. Поправку о запрете на поставку природного газа из России выдвинули депутаты от коалиционной партии «Консервативные» Янис Циеленс и Рейнис Знотиньш.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять газ недружественным странам только за рубли. Решение российского лидера об импорте газа за рубли стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине.

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В начале января следующего года поставки природного газа из России в Латвию прекратятся. Об этом пишет литовское издание Delfi. «Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону „Об энергетике“, которые предусматривают, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены», сообщают журналисты. Поправку о запрете на поставку природного газа из России выдвинули депутаты от коалиционной партии «Консервативные» Янис Циеленс и Рейнис Знотиньш. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять газ недружественным странам только за рубли. Решение российского лидера об импорте газа за рубли стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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