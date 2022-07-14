Свердловчане раскрыли, где купить аналоги товаров из IKEA. Инфографика

14 июля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

В большинстве случаев товар можно купить намного дешевле, чем на сайте IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловчане обнаружили, что любимые стеллажи и фрикадельки из IKEA производили российские компании. В связи с этим жители области решили, что покупать недоступные после закрытия шведского магазина товары следует напрямую у поставщиков. URA.RU подготовило подборку компаний, которые готовы продать свердловчанам те же полюбившиеся вещи, но без логотипа IKEA. Мясные и куриные фрикадельки, которыми наслаждались свердловские семьи в ресторане IKEA, изготавливает ООО «Пит-Продукт», расположенное в Ленинградской области. При этом фирма производит подобные фрикадельки и вне контракта со шведской компанией, но под другим названием — Atria. Товар продается в крупных торговых сетях России по типу «Перекрестка», «СберМаркета», «Пятерочки» и «Ашана». Цена начинается от 145 рублей за упаковку. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Постельное белье икеевского бренда YERRNA отшивала компания «Шуйские ситцы» из Ивановской области. На Ozon можно собрать точно такой же комплект: простыня обойдется в 1282 рубля, наволочки — в 416 рублей. Идентичные махровые полотенца размером 50 на 100 сантиметров есть на сайте «Донецкой мануфактуры», но они будут стоить на 30 рублей дороже, чем текстиль из IKEA — вместо 599 рублей 629. На сайте «АСКОНА» можно найти похожие матрасы в стиле хюгге с разницей в цене 200 рублей. У товара также есть стеганый чехол, а сам он выполнен из пенополиуретана. Любимые всеми стеллажи и комоды дешевле будет приобретать у нижегородской мебельной фабрики «Ластра». Стеллаж с восьмью секциями в шведском магазине можно было купить за 5499 рублей, поставщик же готов отдать его за 2860 рублей. У компании из Нижнего Новгорода в наличии есть двух- и трехсекционные полки, а также узкие шкафы. Ранее свердловчане разработали схему, как оформить заказ в IKEA. Прибегнуть к хитростям людям пришлось после того, как компания изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров. Старт онлайн-распродажи в шведском магазине был дан 5 июля. Но в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму для заказа — она проработала всего 15 минут. Но все же нашлись счастливчики, которые успели купить товары. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчане обнаружили, что любимые стеллажи и фрикадельки из IKEA производили российские компании. В связи с этим жители области решили, что покупать недоступные после закрытия шведского магазина товары следует напрямую у поставщиков. URA.RU подготовило подборку компаний, которые готовы продать свердловчанам те же полюбившиеся вещи, но без логотипа IKEA. Мясные и куриные фрикадельки, которыми наслаждались свердловские семьи в ресторане IKEA, изготавливает ООО «Пит-Продукт», расположенное в Ленинградской области. При этом фирма производит подобные фрикадельки и вне контракта со шведской компанией, но под другим названием — Atria. Товар продается в крупных торговых сетях России по типу «Перекрестка», «СберМаркета», «Пятерочки» и «Ашана». Цена начинается от 145 рублей за упаковку. Постельное белье икеевского бренда YERRNA отшивала компания «Шуйские ситцы» из Ивановской области. На Ozon можно собрать точно такой же комплект: простыня обойдется в 1282 рубля, наволочки — в 416 рублей. Идентичные махровые полотенца размером 50 на 100 сантиметров есть на сайте «Донецкой мануфактуры», но они будут стоить на 30 рублей дороже, чем текстиль из IKEA — вместо 599 рублей 629. На сайте «АСКОНА» можно найти похожие матрасы в стиле хюгге с разницей в цене 200 рублей. У товара также есть стеганый чехол, а сам он выполнен из пенополиуретана. Любимые всеми стеллажи и комоды дешевле будет приобретать у нижегородской мебельной фабрики «Ластра». Стеллаж с восьмью секциями в шведском магазине можно было купить за 5499 рублей, поставщик же готов отдать его за 2860 рублей. У компании из Нижнего Новгорода в наличии есть двух- и трехсекционные полки, а также узкие шкафы. Ранее свердловчане разработали схему, как оформить заказ в IKEA. Прибегнуть к хитростям людям пришлось после того, как компания изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров. Старт онлайн-распродажи в шведском магазине был дан 5 июля. Но в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму для заказа — она проработала всего 15 минут. Но все же нашлись счастливчики, которые успели купить товары.