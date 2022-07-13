Свердловчане раскрыли 10 правил, как оформить заказ в IKEA. Инфографика

13 июля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам нужно быть готовыми оформить заказ за 15 минут Фото: Размик Закарян © URA.RU Многократные попытки заказать товары из IKEA сподвигли жителей Свердловской области разработать схему, при которой можно гарантированно оформить заказ. URA.RU узнало секретные правила, которые помогут купить свердловчанам желаемые товары. «После того, как IKEA ввела автоматическую очередь на сайте, оформить заказ стало чуть легче, но необходимо знать ряд правил. Первое — надо делать маленькие заказы, большие оформлять не выходит», — рассказала одна из горожанок. По ее словам, у нее получилось оформить три небольшие корзины, но во всех случаях сайт проработал около 15 минут. В связи с этим екатеринбруженка огласила второе правило участия в распродаже IKEA — держать список желаемого под рукой. Это необходимо для того, чтобы не искать товар в панике заново, если покупателя выбросит с сайта. Хотя в некоторых случаях систему можно обмануть. Если при поиске товара перед человеком появилось объявление о том, что он находится в автоматической очереди, то можно попробовать нажать кнопку «Назад». «В таком случае покупатель попадет обратно на страницу товара и сможет накидать его в корзину. Но ни в коем случае не надо обновлять ее», — делится лайфхаком другой житель Екатеринбурга. Также молодой человек рассказал, что быстрее всего сайт IKEA прогружается через веб-браузеры Microsoft Edge или «Яндекс. Браузер». В остальных случаях страница может грузиться более четырех часов. Что касается времени, которое придется провести в электронной очереди, то оно может быть разным. Чуть проще заказать товары утром — время ожидания в некоторых случаях составляет около 10-20 минут. Вечером время загрузки страницы может составлять около часа-двух. Авторизация при оформлении покупки не нужна — товар можно добавить в корзину и без нее. Одна из горожанок поделилась еще одним советом, как быстро добавить товар в корзину и не тратить на это много времени. «Чтобы не собирать долго корзину, найдите весь желаемый товар через браузер и откройте страницы. Как только подойдет очередь, то все странички сразу же прогрузятся, а вы сможете кликнуть на каждой из них кнопку „Добавить в корзину“. На последней странице с товаром заходите в корзину и жмите „Оформить заказ“», — сообщила девушка. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Но в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму для заказа — она проработала всего 15 минут. Но все же нашлись счастливчики, которые успели купить товары. После очередной провальной попытки продать вещи IKEA изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров. Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многократные попытки заказать товары из IKEA сподвигли жителей Свердловской области разработать схему, при которой можно гарантированно оформить заказ. URA.RU узнало секретные правила, которые помогут купить свердловчанам желаемые товары. «После того, как IKEA ввела автоматическую очередь на сайте, оформить заказ стало чуть легче, но необходимо знать ряд правил. Первое — надо делать маленькие заказы, большие оформлять не выходит», — рассказала одна из горожанок. По ее словам, у нее получилось оформить три небольшие корзины, но во всех случаях сайт проработал около 15 минут. В связи с этим екатеринбруженка огласила второе правило участия в распродаже IKEA — держать список желаемого под рукой. Это необходимо для того, чтобы не искать товар в панике заново, если покупателя выбросит с сайта. Хотя в некоторых случаях систему можно обмануть. Если при поиске товара перед человеком появилось объявление о том, что он находится в автоматической очереди, то можно попробовать нажать кнопку «Назад». «В таком случае покупатель попадет обратно на страницу товара и сможет накидать его в корзину. Но ни в коем случае не надо обновлять ее», — делится лайфхаком другой житель Екатеринбурга. Также молодой человек рассказал, что быстрее всего сайт IKEA прогружается через веб-браузеры Microsoft Edge или «Яндекс. Браузер». В остальных случаях страница может грузиться более четырех часов. Что касается времени, которое придется провести в электронной очереди, то оно может быть разным. Чуть проще заказать товары утром — время ожидания в некоторых случаях составляет около 10-20 минут. Вечером время загрузки страницы может составлять около часа-двух. Авторизация при оформлении покупки не нужна — товар можно добавить в корзину и без нее. Одна из горожанок поделилась еще одним советом, как быстро добавить товар в корзину и не тратить на это много времени. «Чтобы не собирать долго корзину, найдите весь желаемый товар через браузер и откройте страницы. Как только подойдет очередь, то все странички сразу же прогрузятся, а вы сможете кликнуть на каждой из них кнопку „Добавить в корзину“. На последней странице с товаром заходите в корзину и жмите „Оформить заказ“», — сообщила девушка. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Но в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму для заказа — она проработала всего 15 минут. Но все же нашлись счастливчики, которые успели купить товары. После очередной провальной попытки продать вещи IKEA изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров.