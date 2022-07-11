11 июля 2022

IKEA изменила правила финальной распродажи в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина
Теперь все покупатели IKEA попадают в электронную очередь Фото:

Сеть мебельных магазинов IKEA изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров. Как рассказали URA.RU два клиента из Екатеринбурга, время в очереди может достигать четырех часов.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на сайт IKEA для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится на сайте магазина.

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По словам читателя URA.RU, реальное время нахождения в электронной очереди гораздо дольше. Мужчина провел в ожидании около четырех часов и только после этого попал на сайт магазина. Другая покупательница заявила агентству, что не может перейти к выбору товаров уже полтора часа.

Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут.

Несмотря на проблемы, жительница Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. С восьмого июля свердловчане вновь смогли заказывать товары на сайте IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Сеть мебельных магазинов IKEA изменила правила оформления заказов на своем сайте. Теперь все покупатели попадают в автоматическую очередь на странице ожидания, прежде чем перейти к выбору товаров. Как рассказали URA.RU два клиента из Екатеринбурга, время в очереди может достигать четырех часов. «Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на сайт IKEA для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится на сайте магазина. По словам читателя URA.RU, реальное время нахождения в электронной очереди гораздо дольше. Мужчина провел в ожидании около четырех часов и только после этого попал на сайт магазина. Другая покупательница заявила агентству, что не может перейти к выбору товаров уже полтора часа. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Несмотря на проблемы, жительница Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. С восьмого июля свердловчане вновь смогли заказывать товары на сайте IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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