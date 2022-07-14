Украина обстреляла поселок в Брянской области

14 июля 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники ударили по Брянской области Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. «На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — уточнил Богомаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация республики. Днем ранее артиллерийскими снарядами со стороны Украины был обстрелян поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Кроме того, украинские боевики попытались взорвать железную дорогу в Брянской области. Также они атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В июне националисты пытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. «На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — уточнил Богомаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация республики. Днем ранее артиллерийскими снарядами со стороны Украины был обстрелян поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Кроме того, украинские боевики попытались взорвать железную дорогу в Брянской области. Также они атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В июне националисты пытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».