Украина обстреляла поселок в Брянской области

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
Украинские беспилотники ударили по Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. «На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — уточнил Богомаз.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация республики. Днем ранее артиллерийскими снарядами со стороны Украины был обстрелян поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Кроме того, украинские боевики попытались взорвать железную дорогу в Брянской области. Также они атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В июне националисты пытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».

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Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. «На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — уточнил Богомаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация республики. Днем ранее артиллерийскими снарядами со стороны Украины был обстрелян поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Кроме того, украинские боевики попытались взорвать железную дорогу в Брянской области. Также они атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В июне националисты пытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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