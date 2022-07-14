14 июля 2022

Под Челябинском продается запущенный пенсионерками водочный завод. Скрин

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Верхнеуральский завод является одним из старейших в России Фото:

В Верхнеуральске Челябинской области продается один из старейших водочных заводов России, который после консервации тайно запустили три пенсионерки. Предприятие без линий розлива и упаковки можно приобрести за 30 миллионов рублей, говорится на популярном сайте объявлений.

«Отсутствует линия розлива и линия упаковки. Все остальные узлы в порядке: спиртоприемное отделение, спиртохранилища, цех подготовки воды, тарный цех, и т. д.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что предприятие площадью 2834 квадратных метра расположено в Верхнеуральске на улице Мира, 12. Площадь подсобных помещений превышает две тысячи квадратных метров. Кроме того, на заводе работает своя котельная и трансформаторная подстанции.

Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй. При Михаиле Горбачеве цеха перепрофилировали на производство конфет «Птичье молоко», в 1994 году завод реконструировали, после чего в 2010 году водка получила золотую медаль на Московской агровыставке «Золотая осень».

В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки, выпустив более ста тысяч бутылок водки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей.

Старинный ликеро-водочный завод можно приобрести за 30 миллионов рублей

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В Верхнеуральске Челябинской области продается один из старейших водочных заводов России, который после консервации тайно запустили три пенсионерки. Предприятие без линий розлива и упаковки можно приобрести за 30 миллионов рублей, говорится на популярном сайте объявлений. «Отсутствует линия розлива и линия упаковки. Все остальные узлы в порядке: спиртоприемное отделение, спиртохранилища, цех подготовки воды, тарный цех, и т. д.», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что предприятие площадью 2834 квадратных метра расположено в Верхнеуральске на улице Мира, 12. Площадь подсобных помещений превышает две тысячи квадратных метров. Кроме того, на заводе работает своя котельная и трансформаторная подстанции. Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй. При Михаиле Горбачеве цеха перепрофилировали на производство конфет «Птичье молоко», в 1994 году завод реконструировали, после чего в 2010 году водка получила золотую медаль на Московской агровыставке «Золотая осень». В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки, выпустив более ста тысяч бутылок водки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей.
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