14 июля 2022

Гендиректор «Вкусно и точка» объяснил отсутствие картофеля фри

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Открытие ресторанов быстрого питания Вкусно и точка после ребрендинга. Екатеринбург , быстрое питание, жареная картошка, картофель фри, фастфуд
Гендиректор «Вкусно и точка» объяснил проблемы с картофелем фри в ресторанах сети Фото:

Крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию, в результате в ресторанах сети «Вкусно и точка» возникли проблемы с производством картофеля фри. Об этом заявил генеральной директор сети Олег Пароев.

«Как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал Пароев в беседе с РБК. Кроме того, по его словам, в России необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения. С этим есть определенные сложности, отметил он.

Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри. Как объяснял представитель компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал заменить картошку фри на блюда из круп и овощей.

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Крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию, в результате в ресторанах сети «Вкусно и точка» возникли проблемы с производством картофеля фри. Об этом заявил генеральной директор сети Олег Пароев. «Как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал Пароев в беседе с РБК. Кроме того, по его словам, в России необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения. С этим есть определенные сложности, отметил он. Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри. Как объяснял представитель компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал заменить картошку фри на блюда из круп и овощей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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