Гендиректор «Вкусно и точка» объяснил отсутствие картофеля фри

15 июля 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Гендиректор «Вкусно и точка» объяснил проблемы с картофелем фри в ресторанах сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию, в результате в ресторанах сети «Вкусно и точка» возникли проблемы с производством картофеля фри. Об этом заявил генеральной директор сети Олег Пароев. «Как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал Пароев в беседе с РБК. Кроме того, по его словам, в России необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения. С этим есть определенные сложности, отметил он. Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри. Как объяснял представитель компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал заменить картошку фри на блюда из круп и овощей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию, в результате в ресторанах сети «Вкусно и точка» возникли проблемы с производством картофеля фри. Об этом заявил генеральной директор сети Олег Пароев. «Как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал Пароев в беседе с РБК. Кроме того, по его словам, в России необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения. С этим есть определенные сложности, отметил он. Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри. Как объяснял представитель компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал заменить картошку фри на блюда из круп и овощей.