Из местного монастыря в селе Никольское Донецкой области успешно эвакуировали священнослужителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Местный дом милосердия, он же монастырь в селе Никольское Донецкой области, несколько часов подряд обстреливался ВСУ. В этот момент оттуда эвакуировали священнослужителей. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Нужно было эвакуировать людей из монастыря — священнослужителей, монахинь, лежачих больных из местного дома милосердия. Но как раз в тот момент, когда вместе с народной милицией ДНР на место приехала съемочная группа, Украина открыла огонь», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на слова военкора «Известий». По его словам, такие обстрелы в селе Никольское проводятся ежедневно. В основном там живут священнослужители из местного монастыря. По итогу эвакуация прошла успешно.

Ранее в Одесской области украинские националисты заняли здания больниц и станций скорой помощи, при этом разогнав всех больных, независимо от их состояния здоровья. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Также украинские боевики нанесли очередной артиллерийский удар по освобожденной войсками РФ Новой Каховке Херсонской области. Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по автостанции в Донецке. В результате два человека погибло. Все эти события произошли за последние дни.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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