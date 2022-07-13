МО РФ: украинские боевики разогнали пациентов больниц под Лиманом

14 июля 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Украинские нацисты захватили больницы в Одесской области и переоборудовали их в казармы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области украинские националисты заняли здания больниц и станций скорой помощи, при этом разогнав всех больных, независимо от их состояния здоровья. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. «В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что медицинский персонал, пытавшийся остановить неонацистов призывами к человечности, был подвергнут насилию. Ранее сообщалось, что чиновники в Харькове распродают медицинские препараты и наркотики, поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи. Также ВСУ собирались взорвать захоронение жертв чумы в Одессе. Киев получал приказ Запада устроить геноцид в Николаеве. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремятся не допустить жертв среди мирных жителей и наносят удары только по военным объектам ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Одесской области украинские националисты заняли здания больниц и станций скорой помощи, при этом разогнав всех больных, независимо от их состояния здоровья. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. «В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что медицинский персонал, пытавшийся остановить неонацистов призывами к человечности, был подвергнут насилию. Ранее сообщалось, что чиновники в Харькове распродают медицинские препараты и наркотики, поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи. Также ВСУ собирались взорвать захоронение жертв чумы в Одессе. Киев получал приказ Запада устроить геноцид в Николаеве. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремятся не допустить жертв среди мирных жителей и наносят удары только по военным объектам ВСУ.