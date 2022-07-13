Украинские нацисты обстреляли завод «Сокол» в Новой Каховке 14 июля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 + Украинские нацисты нанесли удар по заводу в Новой Каховке (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики нанесли очередной артиллерийский удар по освобожденной войсками РФ Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщает представитель администрации Херсонской области. Войска Украины нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке, заявили в администрации Херсонской области, передают РИА «Новости». Он отметил, что степень повреждений уточняется. По данным telegram-канала Readovka, украинские националисты обстреляли территорию завода «Сокол» в Новой Каховке. В освобожденном российской армией городе звучат сирены и работает противовоздушная оборона. 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS. При обстрелах погибли семь человек, несколько десятков получили ранения. Был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. При обстреле сгорел склад с 35 тоннами гуманитарной помощи жителям города. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, президент Украины Владимир Зеленский лично приказал обстрелять город. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. Украинские боевики нанесли очередной артиллерийский удар по освобожденной войсками РФ Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщает представитель администрации Херсонской области. Войска Украины нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке, заявили в администрации Херсонской области, передают РИА «Новости». Он отметил, что степень повреждений уточняется. По данным telegram-канала Readovka, украинские националисты обстреляли территорию завода «Сокол» в Новой Каховке. В освобожденном российской армией городе звучат сирены и работает противовоздушная оборона. 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS. При обстрелах погибли семь человек, несколько десятков получили ранения. Был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. При обстреле сгорел склад с 35 тоннами гуманитарной помощи жителям города. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, президент Украины Владимир Зеленский лично приказал обстрелять город. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям