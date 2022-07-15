Times: Джонсон обиделся на возможного преемника из-за отставки

В Великобритании разгорается очередной политический скандал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющий обязанности премьер-министра Борис Джонсон призывает проигравших кандидатов в лидеры консерваторов поддержать «кого угодно, кроме [бывшего главы Минфина страны] Сунака Риши». Джонсон считает его виновным в своей отставке.

«Джонсон заявил, что не будет публично вмешиваться в избирательный конкурс. Однако известно, что он провел беседы с несостоявшимися претендентами на его место, в которых ясно изложил свое мнение о том, что Сунак не должен становиться премьер-министром», — пишет издание The Times. Сунак подал в отставку через несколько минут после ухода экс-министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида из правительства, что ускорило падение Джонсона.

Ранее URA.RU сообщало, что имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди. Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк пояснила, что негативный характер российско-британских отношений продолжится в любом случае, вне зависимости от того, кто придет на место бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.