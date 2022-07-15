Росавиация продлила ограничение полетов на российский юг

Запрет полетов на юг России продлили до конца июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ограничение полетов в 11 регионов России продлен до 24 июля. Такую информацию сообщает Росавиация

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится на официальном сайте ведомства.

Росавиация уже не в первый раз продляет запрет полетов на российский юг. Ранее ограничения действовали до 18 июля. Аэропорты закрыли 24 февраля в связи с началом вынужденной спецоперации на Украине — из-за близости этих регионов к границе.

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