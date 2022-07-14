В Курганской области выбрали статусного чиновника

15 июля 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

В новом округе Курганской области избрали главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском округе Курганской области выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Завьялов. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале. «Александр Завьялов остается главой Белозерского муниципального округа. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно на сегодняшнем заседании думы», — говорится в сообщении telegram-канале «Тетерин». В сообщении указано, что инаугурация состоится 15 июля. Статусный чиновник руководит муниципалитетом с июля 2020 года. В администрации работает с 2000-го. Ранее URA.RU писало, что по итогам конкурсных процедур Завьялов был лидером в борьбе за пост главы Белозерского округа. Кроме него, на этот пост претендовал заместитель главы, начальник управления экономической политики Станислав Еланцев. Белозерский район был преобразован в округ в январе этого года. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Белозерском округе Курганской области выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Завьялов. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале. «Александр Завьялов остается главой Белозерского муниципального округа. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно на сегодняшнем заседании думы», — говорится в сообщении telegram-канале «Тетерин». В сообщении указано, что инаугурация состоится 15 июля. Статусный чиновник руководит муниципалитетом с июля 2020 года. В администрации работает с 2000-го. Ранее URA.RU писало, что по итогам конкурсных процедур Завьялов был лидером в борьбе за пост главы Белозерского округа. Кроме него, на этот пост претендовал заместитель главы, начальник управления экономической политики Станислав Еланцев. Белозерский район был преобразован в округ в январе этого года.