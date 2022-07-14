14 июля 2022

В Курганской области выбрали статусного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В новом округе Курганской области избрали главу Фото:

В Белозерском округе Курганской области выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Завьялов. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале.

«Александр Завьялов остается главой Белозерского муниципального округа. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно на сегодняшнем заседании думы», — говорится в сообщении telegram-канале «Тетерин». В сообщении указано, что инаугурация состоится 15 июля. Статусный чиновник руководит муниципалитетом с июля 2020 года. В администрации работает с 2000-го.

Ранее URA.RU писало, что по итогам конкурсных процедур Завьялов был лидером в борьбе за пост главы Белозерского округа. Кроме него, на этот пост претендовал заместитель главы, начальник управления экономической политики Станислав Еланцев. Белозерский район был преобразован в округ в январе этого года.

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В Белозерском округе Курганской области выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Завьялов. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале. «Александр Завьялов остается главой Белозерского муниципального округа. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно на сегодняшнем заседании думы», — говорится в сообщении telegram-канале «Тетерин». В сообщении указано, что инаугурация состоится 15 июля. Статусный чиновник руководит муниципалитетом с июля 2020 года. В администрации работает с 2000-го. Ранее URA.RU писало, что по итогам конкурсных процедур Завьялов был лидером в борьбе за пост главы Белозерского округа. Кроме него, на этот пост претендовал заместитель главы, начальник управления экономической политики Станислав Еланцев. Белозерский район был преобразован в округ в январе этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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