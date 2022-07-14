В Тюмени вручили посмертные награды для спецназовцев

Семьи двух сотрудников спецназа получили медали, которыми мужчин наградили посмертно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Семьи сотрудников спецназа, погибших в 2000 и 2003 годах в спецоперациях на Северном Кавказе, в Тюмени получили посмертные награды для своих родных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

«В Тюмени состоялась передача наград семьям бойцов спецотряда „Урал“, погибших при исполнении служебного долга в 2000 и 2003 годах, во время проведения специальных операций на территории Северо-Кавказского региона. Родителям сержанта Александра Танюхина вручили медаль „За боевые заслуги“, а сестре рядового Алексея Юхлина — „За мужество и отвагу“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Росгвардии, в январе 2000 года рядовой Алексей Юхлин в составе группы сражался с террористами, пытавшимися прорваться из окружения. Очередями из автомата мужчина уничтожил бандгруппу, но подорвался на фугасе.

Сержант Александр Танюхин вместе с товарищами обнаружил локализацию противника. Военный погиб в ожесточенном бою от ранения.