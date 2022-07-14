Кредиторы пермского завода-банкрота решат судьбу мемориала ВОВ

Мемориал предлагается безвозмездно передать в краевую собственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края. Вопрос внесен в повестку собрания совета кредиторов, которое состоится 28 июля. Об этом говорится в сообщение конкурсного управляющего заводом Александра Береснева, размещеном на сайте Федресурса.

«Повестка дня собрания кредиторов: […] принятие решения об одобрении заключения в рамках дела о банкротстве ПАО „Мотовилихинские заводы“ мирового соглашения по условиям которого ПАО „Мотовилихинские заводы“ безвозмездно передает мемориал в собственность Пермского края (в лице органа государственной власти или организации, уполномоченной принять мемориал в собственность)», — говорится в сообщении.

Мемориал, включающий в себя две пушки, памятник Воину-освободителю и мемориальные плиты с именами погибших заводчан, расположен в Рабочем поселке на улице Уральская. Ранее он находится в собственности предприятия. Конкурсный управляющий добивался в арбитражном суде исключения его из конкурсной массы. Береснев обращал внимание суда на то, что памятник не может быть вовлечен в гражданский оборот, поскольку является объектом культурного наследия регионального значения.

Обеспокоенность судьбой мемориала высказывал глава Перми Алексей Демкин. Он не исключал, что городские власти могут взять его на баланс муниципалитета. ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом и сейчас находится в процедуре конкурсного производства. Предприятие реализует непрофильные активы. Так, на торгах была продана одна из главных спортивных арен Перми — УДС «Молот». Сейчас завод пытается избавиться от музея артиллерии под открытым небом и другого имущества.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам