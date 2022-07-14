Курганцам предлагают стать присяжными заседателями. Зарплата как на работе

15 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

За 2021 год в Курганской области прошло 12 судов присяжных заседателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Список присяжных заседателей в Курганской области состоит из 36 тысяч человек. В год к участию в судебных процессах привлекают порядка ста курганцев из списка, при этом их деятельность оплачивают из расчета средней зарплаты, рассказал начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев. «Для судов общей юрисдикции (Курганского областного, районных и городских судов) список присяжных — 26 тысяч человек, для окружного и военного суда — 10 тысяч человек. Судов с участием присяжных проводится мало. В прошлом году в Курганской области было всего 15 процессов, в позапрошлом году — шесть. Вероятность попадания в присяжные заседатели очень мала. Около ста человек могут приять участие в процессах в год. Деятельность присяжного, когда он привлекается к участию в судебном процессе, оплачивается из расчета его средней заработной платы», — сказал Лаврентьев во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». Лаврентьев подчеркнул, что присяжные — это граждане, не обладающие юридическим образование, не имеющие опыта в рассмотрении уголовных дел. Стать присяжным может гражданин РФ старше 25 лет, не имеющий судимости или с погашенной судимостью, и являющийся дееспособным. Суды присяжных рассматривают только уголовные дела по тяжким преступлениям, если подсудимый выбирает такой суд. Присяжные выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, заслуживает ли он снисхождения. Наказание виновному назначает судья. Список присяжных формируется на четыре года. Каждый год в него вносят обновления. «Первоначально всю работу проводят муниципальные образования, они подбирают кандидатов. Мы [Управление по обеспечению деятельности мировых судей] сводим информацию вместе, направляем полученную информацию в правительство области, потом губернатор список утверждает, который отправляется в суды для использования», — рассказал Александр Лаврентьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Список присяжных заседателей в Курганской области состоит из 36 тысяч человек. В год к участию в судебных процессах привлекают порядка ста курганцев из списка, при этом их деятельность оплачивают из расчета средней зарплаты, рассказал начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев. «Для судов общей юрисдикции (Курганского областного, районных и городских судов) список присяжных — 26 тысяч человек, для окружного и военного суда — 10 тысяч человек. Судов с участием присяжных проводится мало. В прошлом году в Курганской области было всего 15 процессов, в позапрошлом году — шесть. Вероятность попадания в присяжные заседатели очень мала. Около ста человек могут приять участие в процессах в год. Деятельность присяжного, когда он привлекается к участию в судебном процессе, оплачивается из расчета его средней заработной платы», — сказал Лаврентьев во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». Лаврентьев подчеркнул, что присяжные — это граждане, не обладающие юридическим образование, не имеющие опыта в рассмотрении уголовных дел. Стать присяжным может гражданин РФ старше 25 лет, не имеющий судимости или с погашенной судимостью, и являющийся дееспособным. Суды присяжных рассматривают только уголовные дела по тяжким преступлениям, если подсудимый выбирает такой суд. Присяжные выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, заслуживает ли он снисхождения. Наказание виновному назначает судья. Список присяжных формируется на четыре года. Каждый год в него вносят обновления. «Первоначально всю работу проводят муниципальные образования, они подбирают кандидатов. Мы [Управление по обеспечению деятельности мировых судей] сводим информацию вместе, направляем полученную информацию в правительство области, потом губернатор список утверждает, который отправляется в суды для использования», — рассказал Александр Лаврентьев.