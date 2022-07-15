Путин лишил УрФО куратора в правительстве

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Юрий Борисов покинул правительство России Фото:

Куратор Уральского федерального округа (УрФО) в правительстве России, вице-премьер Юрий Борисов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым местом работы Борисова станет Роскосмос.

«Глава государства освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Теперь Борисов будет руководить госкорпорацией «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Другим указом Путин назначил новым вице-премьером Дениса Мантурова — министра промышленности и торговли РФ. Согласной одной из версий, именно ему будет предложено стать новым ответственным за Урал.

Борисов пробыл куратором УрФО в правительстве почти год. 19 июля 2021-го этим статусом его наделил премьер-министр Михаил Мишустин. Другие вице-премьеры также получили шефство над федеральными округами России. Борисов за это время трижды прилетал на Урал — он был в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области.

Назначение Борисова вызывало определенные сомнения у уральской политтусовки. В частности, звучали опасения, что вице-премьер несет аппаратную угрозу полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Вопреки этому, сам полпред заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.

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Куратор Уральского федерального округа (УрФО) в правительстве России, вице-премьер Юрий Борисов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым местом работы Борисова станет Роскосмос. «Глава государства освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Теперь Борисов будет руководить госкорпорацией «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Другим указом Путин назначил новым вице-премьером Дениса Мантурова — министра промышленности и торговли РФ. Согласной одной из версий, именно ему будет предложено стать новым ответственным за Урал. Борисов пробыл куратором УрФО в правительстве почти год. 19 июля 2021-го этим статусом его наделил премьер-министр Михаил Мишустин. Другие вице-премьеры также получили шефство над федеральными округами России. Борисов за это время трижды прилетал на Урал — он был в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Назначение Борисова вызывало определенные сомнения у уральской политтусовки. В частности, звучали опасения, что вице-премьер несет аппаратную угрозу полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Вопреки этому, сам полпред заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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