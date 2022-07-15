Путин лишил УрФО куратора в правительстве

15 июля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов покинул правительство России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Куратор Уральского федерального округа (УрФО) в правительстве России, вице-премьер Юрий Борисов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым местом работы Борисова станет Роскосмос. «Глава государства освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Теперь Борисов будет руководить госкорпорацией «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Другим указом Путин назначил новым вице-премьером Дениса Мантурова — министра промышленности и торговли РФ. Согласной одной из версий, именно ему будет предложено стать новым ответственным за Урал. Борисов пробыл куратором УрФО в правительстве почти год. 19 июля 2021-го этим статусом его наделил премьер-министр Михаил Мишустин. Другие вице-премьеры также получили шефство над федеральными округами России. Борисов за это время трижды прилетал на Урал — он был в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Назначение Борисова вызывало определенные сомнения у уральской политтусовки. В частности, звучали опасения, что вице-премьер несет аппаратную угрозу полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Вопреки этому, сам полпред заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Куратор Уральского федерального округа (УрФО) в правительстве России, вице-премьер Юрий Борисов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым местом работы Борисова станет Роскосмос. «Глава государства освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Теперь Борисов будет руководить госкорпорацией «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Другим указом Путин назначил новым вице-премьером Дениса Мантурова — министра промышленности и торговли РФ. Согласной одной из версий, именно ему будет предложено стать новым ответственным за Урал. Борисов пробыл куратором УрФО в правительстве почти год. 19 июля 2021-го этим статусом его наделил премьер-министр Михаил Мишустин. Другие вице-премьеры также получили шефство над федеральными округами России. Борисов за это время трижды прилетал на Урал — он был в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Назначение Борисова вызывало определенные сомнения у уральской политтусовки. В частности, звучали опасения, что вице-премьер несет аппаратную угрозу полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Вопреки этому, сам полпред заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.