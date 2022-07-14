14 июля 2022

Четверо тюменских школьников получат по 200 тысяч от губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Четверо выпускников этого года точно получат 200 тысяч за два наивысших результата на ЕГЭ Фото:

Четверо выпускников школ 2022 года в Тюменской области, набравшие на ЕГЭ по 100 баллов сразу по двум предметам, получат от губернатора региона Александра Моора по 200 тысяч рублей. Об этом информационный центр правительства региона сообщает в своем telegram-канале.

«Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам [на ЕГЭ]. Это выпускница школы №12 в Ишиме, три выпускника Физико-математической школы Тюмени, и выпускница прошлых лет. Больше всего максимальных результатов в 2022 году — по русскому языку и истории», — сообщает инфоцентр правительства региона.

Согласно решению губернатора Тюменской области Александра Моора, выпускники общеобразовательных организаций, набравшие на ЕГЭ 100 баллов по какому-либо предмету, получают выплаты в 100 тысяч рублей. Если высших результатов два — 200 тысяч, и так далее.

При этом в постановлении не указано, распространяется ли правило на выпускников прошлых лет (по факту, они также являются выпускниками общеобразовательных организаций, но в прошлом). URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

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Четверо выпускников школ 2022 года в Тюменской области, набравшие на ЕГЭ по 100 баллов сразу по двум предметам, получат от губернатора региона Александра Моора по 200 тысяч рублей. Об этом информационный центр правительства региона сообщает в своем telegram-канале. «Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам [на ЕГЭ]. Это выпускница школы №12 в Ишиме, три выпускника Физико-математической школы Тюмени, и выпускница прошлых лет. Больше всего максимальных результатов в 2022 году — по русскому языку и истории», — сообщает инфоцентр правительства региона. Согласно решению губернатора Тюменской области Александра Моора, выпускники общеобразовательных организаций, набравшие на ЕГЭ 100 баллов по какому-либо предмету, получают выплаты в 100 тысяч рублей. Если высших результатов два — 200 тысяч, и так далее. При этом в постановлении не указано, распространяется ли правило на выпускников прошлых лет (по факту, они также являются выпускниками общеобразовательных организаций, но в прошлом). URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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