Четверо тюменских школьников получат по 200 тысяч от губернатора

Четверо выпускников этого года точно получат 200 тысяч за два наивысших результата на ЕГЭ Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Четверо выпускников школ 2022 года в Тюменской области, набравшие на ЕГЭ по 100 баллов сразу по двум предметам, получат от губернатора региона Александра Моора по 200 тысяч рублей. Об этом информационный центр правительства региона сообщает в своем telegram-канале.

«Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам [на ЕГЭ]. Это выпускница школы №12 в Ишиме, три выпускника Физико-математической школы Тюмени, и выпускница прошлых лет. Больше всего максимальных результатов в 2022 году — по русскому языку и истории», — сообщает инфоцентр правительства региона.

Согласно решению губернатора Тюменской области Александра Моора, выпускники общеобразовательных организаций, набравшие на ЕГЭ 100 баллов по какому-либо предмету, получают выплаты в 100 тысяч рублей. Если высших результатов два — 200 тысяч, и так далее.

При этом в постановлении не указано, распространяется ли правило на выпускников прошлых лет (по факту, они также являются выпускниками общеобразовательных организаций, но в прошлом). URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.