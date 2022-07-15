Рамзан Кадыров считает, что Байден хочет извиниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления в Сиэтле пожал руку пустоте. Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале.

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!» — написал Кадыров. На опубликованных кадрах видно, что рядом с главой государства никого не было. После этого Байден с улыбкой повернулся к публике и поблагодарил всех собравшихся за внимание.

Кадыров выразил надежду на то, что попытки лидера США в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс раскаяться перед Путиным за свои деяния. «Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие», — добавил Кадыров.

Ранее политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего гиперинфляцию в Штатах «путинским подорожанием». Умственные способности Байдена неоднократно подвергались критике. Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». За это Белому дому пришлось оправдываться, а даже он сам отказывается от своих высказываний.